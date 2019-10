31 DE OUTUBRO Vereador apresenta projeto para criar o Dia do Saci para substituir Dia das Bruxas Dr. Xavier quer data para valorização dos personagens do folclore brasileiro, proposta semelhante já tramitou em Brasília

Vereador de Cuiabá, no Mato Grosso, Dr. Xavier (PTC) Foto: Divulgação

Vereador de Cuiabá, no Mato Grosso, Dr. Xavier (PTC), apresentou proposta curiosa na sessão do último dia 26 de setembro. Xavier solicitou a criação do “Dia do Saci”, o projeto apresentado prevê a inclusão data de 31 de outubro, no calendário oficial do município. Ele quer substituir a comemoração do “Dia das Bruxas”, pelo “Dia do Saci”.

Solicitando apoio do colega Juca do Guaraná Filho (Avante), ele fez apresentação da proposta na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá. A solicitação direita de apoio feita à Juca, se deve a ser ele um “representante da cultura do povo cuiabano”.

Apesar de inusitada, a proposta não é nova, já que em Brasília um projeto parecido já foi apresentado na Câmara dos Deputados. Lá a justificativa a data foi a mesma: “valorizar a cultura local”.

Atualmente em 31de outubro é celebrado o “Dia das Bruxas” em diversos países do mundo. Xavier alegou que tornar a data oficial, fortalecerá o ‘Curupira’ ou ‘Saci’, ícone das lendas brasileirescas. Além do Saci, o vereador propôs datas a outros personagens do folclore brasileiro.

Em razão de um embate com outros vereadores, a matéria foi retirada de pauta. No entanto, o parlamentar deve reapresentar o projeto em breve.