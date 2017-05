18ª Feijoada do Fundo de Apoio à Comunidade Vereador arremata violão leiloado na Feijoada do FAC

Por: Redação com assessoria

O vereador Delegado Wellington arrematou por R$ 8,5 mil o violão leiloado na 18ª Feijoada do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). O vereador explicou que arrematou para ajudar a causa, mas também em homenagem a filha, que ele descreveu como fã número um do cantor Luan Santana, que autografou o instrumento musical.

Centenas de campo-grandenses compareceram a 18º edição da feijoada, que terá toda arrecadação revertida aos menos favorecidos. Liderado pela presidente do FAC, primeira-dama Tatiana Trad, e 45 madrinhas, o evento garantiu a venda de 1.200 camisetas, a custo de R$ 100.

Um dos investimentos será a compra de seis mil cobertores que serão doados a população em estado de vulnerabilidade e entidades de assistência social.

Vinculado ao gabinete do prefeito, o Fundo de Apoio à Comunidade tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Visando o atendimento ao cidadão com extrema carência financeira, o FAC desenvolve ações em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações de alimentos, roupas, calçados, e outros produtos de primeira necessidade.