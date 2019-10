TAXA DO SOL Vereador campo-grandense diz que Governo acha que cidadão é "desprovido de raciocínio" Eduardo Romero é autor de Lei que dá desconto no IPTU a consumidores que optarem pela instalação de placas solares

Foto: Reprodução

A proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovada na terça-feira (15), que viabiliza consulta pública para alterar as regras da chamada geração distribuída, sistema pelo qual consumidores podem produzir sua própria energia, normalmente por meio do uso de painéis solares, é amplamente criticada em todo o país. Em Campo Grande o tema é visto como desrespeito ao consumidor e tem vereador de classifica como uma ameaça. “É ameaçadora a proposta da ANEEL em taxar o valor da energia produzida a partir das placas solares. O Brasil, na verdade, necessita é de políticas públicas para incentivo da produção desta energia limpa que, além de ter um contexto positivo economicamente falando, tem importância ambienta”, explicou o vereador campo-grandense Eduardo Romero (REDE SUSTENTABILIDADE).

Romero é autor de lei municipal que incluiu a energia fotovoltaica na lista de itens possíveis para desconto do IPTU, o chamado IPTU Verde. Ele criticou nessa terça-feira (22), o posicionamento do governo de Jair Bolsonaro (PSL), ao dizer que a ANEEL é um órgão independente e que o atual diretor foi colocado no cargo pelo governo anterior. “É no mínimo, pensar que o cidadão é desprovido de raciocínio”, rebateu Romero.

A proposta da agência é alterar as regras sobre a energia que o consumidor gera a mais ao longo do dia e joga na rede da distribuidora de energia. Pela regra atual, a energia que o consumidor gera a mais durante o dia é devolvida pela distribuidora praticamente sem custo para que ele consuma quando não está gerando energia.

Com a mudança proposta, o consumidor passará a pagar pelo uso da rede da distribuidora e também pelos encargos cobrados na conta de luz. A cobrança será feita em cima da energia que ele receber de volta do sistema da distribuidora.

Segundo o relator do processo, diretor da Aneel Rodrigo Limp, pelas regras atuais, os consumidores que não têm sistema de geração próprio de energia acabam pagando pelos incentivos dados a quem instalou o próprio sistema de geração.

“Para a mini e micro geração distribuída, a manutenção das regras atuais pode levar ao custo de R$ 23 bilhões até 2035 para quem não tiver instalado a geração própria”, afirmou Limp ao Jornal O Globo.

A nova proposta passa por consulta pública e pode sofrer alterações, o prazo a quem quiser sugerir mudanças é de 17 de outubro até 30 de novembro.

“Quem tem o controle do Brasil tem as responsabilidades e propriedade de caneta para repensar esta ideia que pode inviabilizar a geração distribuída por energia solar no País”, atenuou o vereador.

O diretor-geral da Aneel, André Pepitone, afirmou que a agência agora quer buscar um desenvolvimento sustentável da tecnologia.

“A gente tem que buscar agora a eficiência e o desenvolvimento sustentável da tecnologia. Os consumidores que usam a rede de energia devem pagar o custo da rede que realmente usam. Essa alocação de custo diante da tecnologia precisa ser direcionada de maneira equilibrada”, explicou.

*Com informações do O Globo.