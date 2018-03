Vereador CarlÃ£o cobra execuÃ§Ã£o de Lei que regulamenta venda de Ã³culos de grau em Ã³ticas

Vereador Carlão cobra execução de Lei que regulamenta venda de óculos de grau em óticas

Usando a tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande durante a sessão desta quinta-feira (8) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Casa de Leis, cobrou do prefeito Marquinhos Trad a execução de Lei 218/13, de sua autoria, que dispõe sobre comercialização de produtos ópticos e licenciamento do comércio varejista e de prestação de serviços de produtos ópticos. O parlamentar ressaltou que atualmente óculos de grau estão sendo vendidos em qualquer lugar, sem os cuidados devidos e sem receita.

“Vejo que até em feiras, camelódromo e locais de comércio no varejo estão vendendo óculos de grau. Causando inclusive riscos à saúde de quem faz uso deste tipo material. Que a vigilância sanitária faça sua parte e fiscalize! E que a prefeitura facilite o acesso da população carente a consultas com oftalmologistas para que possam ter receitas e adquirirem seus óculos nos locais adequados e preconizados em Lei. Que o prefeito não ceda à pressão de alguns comerciantes, mas que cumpra a Lei. Se preciso for, amplie o local de atendimento dos oftalmologistas. Quem sabe até no Camelódromo, Postos de Saúde e hospitais. Não estou de defendendo interesses de donos de óticas ou médicos oftalmologistas. Estou defendendo os interesses da população, a saúde da população ”, detalhou.

Carlão afirmou que as pessoas estão usando óculos com grau errado e que futuramente terão problemas na saúde dos olhos. Os vereadores Jeremias Flores e Delegado Wellington apartearam o vereador Carlão, corroborando com sua fala, manifestando que parentes já fizeram uso deste tipo de óculos, mas reconheceram os riscos a saúde. Já o vereador Dr. Lívio, que é médico oftalmologista, enalteceu a importância da Lei e falou do cuidado de que as consultas realizadas em óticas não configurem venda casada.