Vereador Carlão fala do crescimento da bancada do PSB com boas-vindas a Junior Longo

Durante a sessão desta terça-feira (10) da Câmara Municipal de Campo Grande, no momento da palavra de liderança partidária, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), destacou a adesão do vereador Junior Longo às fileiras do Partido Socialista Brasileiro (PSB), fortalecendo a bancada socialista na Casa de Leis. Carlão deu as boas-vindas a Longo e reforçou o mesmo posicionamento por parte do vereador veterinário Francisco.

“Quero dar as boas vindas ao vereador Junior Longo que assinou ontem sua filiação ao PSB. Recebemos nos quadros do partido esse parlamentar jovem e competente, com um futuro brilhante. Agora somos três vereadores do PSB na Câmara Municipal, nossa bancada se fortalece. Fui eleito a 1ª vês em 2008 pelo PSB, depois reeleito e hoje estou em meu terceiro mandato pelo PSB e reafirmo que recebo de braços abertos o colega e que todos saibam que estaremos juntos no que for melhor para Campo Grande. Seja bem-vindo ao partido da Pombinha!”, disse Carlão.

Na semana passada, Carlão também desejou boas-vindas ao deputado federal Elizeu Dionízio que assinou na Executiva Nacional sua adesão ao PSB.

“Desejo que o PSB não seja uma sigla de aluguel e que o Elizeu faça uma boa gestão a frente da legenda, ouvindo as lideranças municipais e a população”, afirmou.