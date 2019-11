SUMIÇO Vereador Carlos Bolsonaro retira perfis do Twitter, Instagram e Facebook fora do ar Vereador não se pronunciou sobre a indisponibilidade das páginas na internet. PSC informou que não vai se manifestar

O filho 02 do Presidente Jair Bolsonaro Foto: Reprodução

As redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) foram retiradas do ar nesta terça-feira (12). As páginas dele no Facebook, no Twitter e no Instagram não estavam disponíveis desde o início da manhã até a última atualização desta reportagem. Carlos é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

O G1 entrou em contato com os telefones do assessor e do próprio vereador, mas não obteve resposta.

O PSC informou que não ia se pronunciar. “O PSC não tem nada a dizer sobre o fato de o verereador Carlos Bolsonaro ter apagado suas contas das redes sociais”, informou a assessoria do partido.

O Twitter informou que não tomou qualquer medida em relação a conta do vereador. O G1 apurou que as contas também não foram removidas pelo Facebook ou Instagram.