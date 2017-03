Vereador cobra publicação de gastos e receitas do município

O vereador Eduardo Romero (REDE), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara da Capital, encaminhou na última sexta-feira (3) um ofício para o secretário Pedro Pedrossian Neto, alertando sobre o prazo previsto na LDO para a publicação mensal e questionando o porquê da não divulgação.

O Art 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece que mensalmente fica o executivo obrigado a publicar no Diogrande, até o dia 25 do mês subsequente, o realizado com a Despesa de Pessoal e a Receita Corrente Líquida, nos mesmos moldes fixados pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN, apresentando o cumprimento do limite legal em percentual e no seu valor. Porém, a prefeitura, por meio da secretaria municipal de finanças e Planejamento (Sefin) desde o dia 25 de fevereiro, data limite para publicação, ainda não demonstrou publicamente o balancete.

De acordo com o vereador, a cobrança para a publicação vai além da função do legislativo de fiscalizar as ações do executivo. “Estamos num momento em que o funcionalismo público já se movimenta por questões salariais, inclusive já promoveram concentração em frente a dois órgãos públicos municipais. Por meio desta divulgação mensal os servidores observam como está o caixa da prefeitura. Acompanham para reivindicar seus aumentos”, explica.