Vereador Professor Cícero Vereador consegue emenda a projeto para dividir custo do asfalto com o contribuinte

Foto: Jovemsulnews /Norbertino Angeli

Na noite desta segunda-feira, 26 de junho foi realizada mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul.

Na Pauta, a votação do Projeto de Lei do Executivo Municipal que muda a forma de cobrança do asfalto aos contribuintes. Entre os destaque aquele que altera os percentuais que cabe à prefeitura e aquele que fica para o contribuinte, para quitação da melhoria asfalto.

Inicialmente o Executivo propôs que ficaria para o contribuinte 60% do valor do custo do asfalto e a ele, o contribuinte 40%. O projeto foi aprovado, mas com uma emenda do Vereador Professor Cícero (PHS) que divide os custos em 50% para cada.

Foi uma disputa apertada, pois a base do Prefeito na Câmara defendia o projeto como estava inicialmente e a oposição os 50% a ambos, Prefeitura e contribuinte.

Os vereadores concordaram que o asfalto em frente os imóveis promovem a sua valorização e ao mesmo tempo, a Prefeitura muitas vezes recebe verbas do Estado ou da União para a sua construção.Para o Presidente da Câmara, Alírio José Bacca (PR), a diminuição do percentual da Prefeitura caracteriza renúncia de receita, o que tornaria a emenda proposta pelo vereador Professor Cícero inconstitucional.

Segundo o Vereador Anderson Abreu, a assessoria jurídica da Câmara já havia informado aos vereadores de que a emenda proposta é constitucional e por contagem mínima, 5 a 4, ela foi aprovada.

Por unanimidade dos nove vereadores, o projeto foi aprovado, mas com a emenda proposta pelo Professor Cícero permaneceu os 5 a 4. Agora o projeto segue para o executivo, que poderá sancionar a lei ou vetá-lo e devolvê-lo ao legislativo.