Costa Rica Vereador costarriquense rebate governador e diz que município não recebeu trator anunciado por Azamb

O vereador Ailton de Amorim afirmou que Costa Rica ainda não recebeu nenhuma patrulha mecanizada e cobrou o Governo do Estado

O vereador Ailton Martins de Amorim (MDB) cobrou do Governo do Estado a destinação de uma patrulha mecanizada – formada por um trator e implementos agrícolas – para atender os pequenos produtores rurais de Costa Rica-MS. O edil fez a reivindicação ao usar a tribuna do Plenário da Câmara Municipal, na sessão legislativa realizada na manhã de segunda-feira (22/10).

De acordo com o parlamentar, o atual governador e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), divulgou, durante propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que o Governo do Estado contemplou cada um dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul com pelo menos uma patrulha mecanizada, na gestão tucana. Contudo, conforme Ailton, causa estranheza o chefe do Executivo de Mato Grosso do Sul anunciar que todas as cidades do estado foram beneficiadas com o maquinário, já que na verdade Costa Rica não recebeu o trator e os implementos agrícolas prometidos.

“Acompanhando o horário político, eu vi que ele (Reinaldo) disse que os 79 municípios foram contemplados com patrulha mecanizada, só que o maquinário de Costa Rica não chegou ainda”, afirmou o vereador Ailton.

O edil emedebista também reclamou do conflito de informações em setores ligados ao Executivo de Mato Grosso do Sul. Ailton contou que, na quinta-feira (18/10), ele visitou a sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO), em Campo Grande-MS, em busca de respostas. Na SEMAGRO, o vereador foi questionado por funcionários da entidade se a administração municipal de Costa Rica enviou para o Governo do Estado algum pedido solicitando uma patrulha mecanizada.

“Eu fui até questionado se Costa Rica fez o pedido por uma patrulha mecanizada. Mas somente em 2018 esta Casa de Leis encaminhou duas indicações para o Governo do Estado solicitando a patrulha, sem contar os anos anteriores. Então não tem como nos perguntarem se nós fizemos algum pedido, porque foi feito”, afirmou o parlamentar.

Ailton ainda explicou que os produtores rurais de Costa Rica só não ficam desassistidos em relação à patrulha mecanizada, porque a própria Prefeitura investe na aquisição e manutenção de tratores e implementos agrícolas que atendem às pequenas propriedades no município.

“Não está totalmente desamparado porque o município tem atualmente três tratores, mas precisa renovar essa frota da patrulha mecanizada. Dois desses tratores já tem muitos anos de uso: um é de 2005 e outro de 2006. E a Prefeitura, para não deixar os produtores vulneráveis, fez a aquisição recente, em setembro, de um trator ao custo de mais de R$ 161 mil. Fica o pedido para que o Governo do Estado também dê a mão, seja parceiro, para dar um melhor atendimento aos nossos pequenos produtores com essa patrulha mecanizada”, finalizou o vereador Ailton.

PROMESSA NÃO CUMPRIDA - Em junho de 2017, o até então delegado federal de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul, Dorival Betini, subordinado direto do governador, garantiu à classe política de Costa Rica que ainda em agosto do ano passado Costa Rica seria contemplada e receberia uma patrulha mecanizada. Inclusive, o site da Câmara de Vereadores do município chegou a anunciar a suposta conquista.

No entanto, o prazo estipulado por Betini escoou, ele assumiu posteriormente o cargo de superintendente do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mas até hoje a promessa não foi cumprida.