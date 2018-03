Edinho Quintana Vereador de Ponta Porã mantém importantes reuniões em Brasília com representantes do MS

O vereador Edinho Quintana (PHS) se reuniu com o ministro Carlos Marun, com o Deputado George takimoto (PDT) e o pré-candidato a Governador do Mato Grosso do Sul André Puccinelli (MDB) entre outros politicos que representam do estado do Mato Grosso do Sul, durante a semana, onde buscou parcerias a fim de melhorar a qualidade de vida da população de Ponta Porã e região, segundo Edinho Quintana e preciso que a população receba os benefícios a fim de ter uma melhor qualidade de vida, “precisamos melhor a segurança publica, a educação e a saúde para os moradores do município e nos como representantes do povo temos que procurar as grandes lideranças do estado e pedir o apoio dos mesmos para a nossa cidade” manifestou Edinho Quintana

O jovem vereador Edinho Quintana, tem se destacado na politica ao trabalhar de forma incansável por benefícios aos moradores de Ponta Porã e região, informações indicam que o mesmo já teria sido sondado para ser pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa nas próximas eleições, mas ate o momento o mesmo não confirmou essa situação, caso se confirme, os pontaporanenses teriam uma nova opção nas próximas eleições já que a cidade precisa de um representante tanto na politica Estadual como na Federal e tendo em vista que a população unida poderia eleger tanto um deputado estadual como um federal e possível que a cidade tenha nas próximas eleições um ou mais representante na politica estadual e federal, mas caso a população não tenha consciência os votos dos mesmos continuara migrando a candidatos de outras cidades e Ponta Porã continuara no esquecimento.