Edinho Quintana Vereador de Ponta Porã se destaca a nível nacional e assume vice presidência do PHS no MS

Vereador de Ponta Porã se destaca a nível nacional e assume vice-presidência do PHS (Partido Humanista da Solidariedade) no Mato Grosso do Sul.

O vereador Edinho Quintana (PHS) da cidade de Ponta Porã, que tem se destacado pela sua luta em favor da população de Ponta Porã e do distrito de Sanga Puitã no Mato Grosso do Sul, assumiu a vice-presidência do partido no estado durante o encontro nacional realizado na cidade de Petrópolis no estado do Rio de Janeiro.

Quintana um dos grandes responsáveis pelas emendas que chegam a Ponta Porã e um dos mais jovens políticos que ocupa cargo na cidade, onde tem desenvolvido vários trabalhos junto a população da fronteira, onde se destaca como comunicador radial e parlamentar.

Edinho Quintana ocupa atualmente um dos lugares privilegiados entre os jovens pontaporanense, entre os vários jovens que vem ocupando um cargo na politica, onde a população começa a destituir os políticos profissionais que hoje começa a ser ocupada por jovens eleito pela população.