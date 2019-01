Vereador Delegado Wellington Vereador Delegado Wellington cobra transparência nas cobranças de tarifa da Energisa

Aconteceu nesta sexta-feira (25), uma reunião proposta pelo Vereador Valdir Gomes e a Comissão Representativa de Vereadores durante recesso parlamentar com a participação do Vereador Delegado Wellington, do Coordenador Comercial da Energisa, Jonas Ortiz, os representantes dos Procons Estadual e Municipal, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, e representante do Conselho de Consumidores da Energisa, convidados a participar da reunião, para esclarecimento aos consumidores, como as reclamações podem ser formalizadas e a razão dos valores aumentarem de forma considerável, neste mês.

O Vereador Delegado Wellington, durante sua participação na audiência, cobrou transparência, “o que está faltando hoje nesta questão da Energisa é transparência, e num mundo que energia elétrica é essencial, uma necessidade básica, quando observo minha conta de energia, tenho muita dificuldade em entender minha conta, entender e confiar nos relógios digitais, pois o que garante o registro correto do consumo, então essa falta de transparência gera duvida e distanciamento entre o consumidor final e a Empresa de Energia Elétrica Energisa”, destacou o Vereador Delegado Wellington.

Outro ponto destacado pelo Vereador, é a questão, se confirmado cobrança indevida dos consumidores, pode ser caracterizado Crime de Economia Popular Lei n.º 1.521. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular. Essa semana, foi protocolado na Energisa, um Ofício do Vereador Delegado Wellington, pedindo explicações detalhadas sobre o aumento no valor da energia elétrica em Campo Grande - MS, em alguns casos foi constatado o aumento de quase 100% nos valores.

“O que nós precisamos nessa época de crise é preço justo e justiça social”, finalizou o Vereador Delegado Wellington.