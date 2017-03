Vereador denuncia a retirada da Guarda do Aeroporto apÃ³s deputado ser multado

Política Vereador denuncia a retirada da Guarda do Aeroporto após deputado ser multado

Por: Redação, com assessoria

A denúncia de que a Guarda Municipal tenha sido retirada do Aeroporto Internacional de Campo Grande depois que um Deputado acabou multado após seu desembarque, veio à toda na tarde de hoje durante audiência pública com o tema Segurança, na Câmara Municipal.

O assunto foi levado à tribuna da Casa pelo vereador Vinicius Siqueira (DEM) na presença da Comissão Permanente de Segurança Pública, do secretário Municipal de Segurança, Valério Azambuja e demais participantes.

“O Comando da Guarda Municipal, que era vinculada ao Aeroporto, foi destituído. Os guardas foram afastados por causa de um deputado. Quando a reclamação chegou para mim, chegou via Guarda Municipal, via Agetran e Polícia de Trânsito. Eu falei: não é possível que não seja verdade. São três fontes”, ressaltou.Para o vereador a situação precisa ser investigada pois é um absurdo que isso ainda ocorra no Brasil. “Um Deputado não é diferente de ninguém”, reclamou.