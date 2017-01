Câmara Vereador destaca importância de aprovar projeto da reforma administrativa

O vereador Otávio Trad (PTB) foi escolhido para ser um dos membros da Comissão de Acompanhamento da Redação Final do Projeto de Lei do Executivo que prevê a reforma administrativa durante a 1ª Sessão Extraordinária de 2017 que aconteceu neste domingo (1) na Câmara Municipal.

Em entrevista à imprensa, o vereador destacou a importância da aprovação imediata deste projeto, no primeiro dia do ano, para garantir celeridade à reforma da administração municipal proposta pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD).

“Hoje aprovamos o projeto da forma que nos foi apresentado pelo prefeito Marquinhos Trad que veio até esta Casa e discutiu em detalhes a proposta com todos os vereadores. É importante que ele inicie o ano já tendo condições de promover esta reforma administrativa que vai permitir a redução da secretarias e enxugar gastos do município”.

O Projeto de Lei n° 8.403/17 dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo e prevê a criação de dez secretarias municipais; uma secretaria especial, oito agências, institutos e fundações; quatro subsecretarias e a Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência.

Com novo organograma, foi reduzido de 19 para 11 o número de secretarias da administração municipal. As pastam em vigor serão: Governo e Relações Institucionais, Finanças e Planejamento, Gestão, Meio Ambiente e Gestão Urbana, Infraestrutura e Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Cultura e Turismo, Educação, Saúde e Assistência Social; Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social.

Também integram a administração as subsecretarias da Mulher, Juventude, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor; a Procuradoria-Geral do Município, a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência; e as subprefeituras de Anhanduí e Rochedinho.

Por fim, o projeto estabelece os órgãos de administração indireta que vão integrar a atual administração. São eles: Agência de Tecnologia da Informação e Inovação, Previdência Social, Regulação dos Serviços Públicos, Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Habitação, Transporte e Trânsito; e as fundações do Trabalho e de Esportes.

Otávio Trad destaca que durante mês de janeiro emendas poderão ser apresentadas pelos vereadores caso haja necessidade de ajustes em relação à proposta do Executivo Municipal.

“Esta comissão de acompanhamento da redação final do projeto de reforma administrativa vai ser responsável por receber propostas de emendas dos vereadores para que se necessário for sejam votadas na primeira sessão ordinária do ano em fevereiro”.