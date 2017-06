Política Vereador e UFMS se unem em parceria para resolver problema da moradia estudantil

Na última sexta-feira (5), o vereador Otávio Trad. (PTB) se reuniu com prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad. (PSD) e com reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e com a pró-reitora de Assuntos Estudantis, professora Ana Rita Barbieri para discutir um projeto de parceria para criação de novas moradias estudantis na Capital.

Durante o encontro, o reitor solicitou ao prefeito execução de um estudo para identificar, na Capital, prédios na região central que pudessem ser adaptados para servir de moradias aos estudantes da universidade. Segundo reitor, o ideal é encontrar prédio para abrigar pelo menos 150 estudantes.

“Com o nosso atual orçamento não temos condições para construir um prédio. Porém, por meio da parceria com a Prefeitura, esperamos encontrar uma solução para questão da moradia estudantil”, explica Turine.

O prefeito entrou em contato com a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) e solicitou que seja feito levantamento de prédios que estejam desocupados ou com dívidas com Prefeitura de Campo Grande.

Para o vereador, que agendou a reunião, após ter sido procurado pela professora Ana Rita, a parceria certamente irá rendes bons frutos e reflete empenho do Executivo Municipal em solucionar problemas de toda população. “quando fui procurado pela professora Ana Rita percebi a importância da oferecer aos estudantes moradias adequadas para que possam se dedicar ao estudo e não perder a oportunidade de crescimento. Essa iniciativa será de muito valor para os acadêmicos”, afirma vereador.