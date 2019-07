ANTECIPADO Vereador petista dá sua senha pela reeleição de Marquinhos Trad Manifestação empolgada de Aírton Araújo ainda não foi analisada pelos dirigentes do partido

O vereador Aírton Araújo ao lado do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad Foto: Reprodução/Diogo Gonçalves

Os dirigentes municipais e estaduais do PT ainda não se manifestaram sobre as seguidas declarações e intervenções políticas do vereador Aírton Araújo favoráveis aos interesses do governo do prefeito Marquinhos Trad (PSD) e de seu projeto de reeleição. Único do PT na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador demonstra, a quem quiser, que sente-se à vontade no território da bancada governista.

Na última segunda-feira, durante o lançamento do Programa “Mais Obras nos Bairros”, com a presença de quatro vereadores, Araújo foi escalado para falar pela Câmara. Não perdeu tempo. Falou pouco, mas caprichou ao utilizar todo seu tempo de discurso para enaltecer a gestão municipal e ainda “cantar” por antecipação o apoio de seu partido ao prefeito, afirmando que em 2020 Marquinhos Trad terá da população uma resposta aos resultados de seu trabalho pela cidade.

As principais lideranças petistas aguardam a abertura dos procedimentos internos para deflagrar as discussões e teses em relação às disputas municipais. Provavelmente por isso não gastariam argumentos antes da hora, até porque não há certeza se o partido tem interesse em lançar candidatura própria ou se abrirá disponibilidade para negociar uma aliança.

Com um representante na Câmara de Vereadores (Aírton Araújo), dois na Assembleia Legislativa (Pedro Kemp e Cabo Almi) e um na Câmara Federal (Vander Loubet), o PT perdeu fôlego nas últimas eleições. No entanto, ainda é legenda forte e estruturada, com cerca de 20% de preferência dos eleitores e terreno para fazer a disputa majoritária. As opções mais imediatas para encarar o desafio são o ex-governador e ex-deputado federal Zeca do PT e o deputado estadual Pedro Kemp. O deputado federal Vander Loubet já concorreu em duas eleições.