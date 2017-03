Vereadora cobra iluminaÃ§Ã£o pÃºblica no bairro Marcos Roberto

Melhorias Vereadora cobra iluminação pública no bairro Marcos Roberto

A vereadora Dharleng Campos cobrou da prefeitura na sessão desta quinta-feira (9) uma tampa de bueiro e iluminação pública no bairro Marcos Roberto. Em mais uma sessão de indicações para melhorias nos bairros de Campo Grande, a vereadora Dharleng Campos (PP) usou a tribuna para solicitar a colocação de tampa de bueiro no cruzamento das ruas do Minuano e Céres, no bairro Marcos Roberto.

Segundo a vereadora, “os moradores estão preocupados com a segurança dos pedestres, pois o bueiro está sem tapa há pelo menos um ano, o que é totalmente perigoso transitar na região”, disse Dharleng Campos (PP). A solicitação foi enviada ao gabinete do prefeito com cópia à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Em outra indicação, a vereadora solicita a troca de lâmpada do poste de iluminação pública, localizado na avenida das Bandeiras, em frente ao número 1630, também no bairro Marcos Roberto. “Na região existem estabelecimentos comerciais, imóveis residenciais e o fluxo de pedestres. É inadmissível que uma avenida tão importante como esta, para a região, esteja sem iluminação no poste”, finaliza Dharleng Campos destacando que seu gabinete está de portas abertas para que a população peça mais melhorias em diversas áreas. O telefone do gabinete é (67) 3316-1522 e o e-mail é vereadoradharlengcampos@hotmail.com.