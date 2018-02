Vereadores aprovam cinco Projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão ordinária desta terça-feira (27), cinco Projetos.

Em regime de urgência foram aprovados quatro Projetos. O Projeto de Resolução n.319/17, de autoria do vereador Carlão, que dispõe sobre a Comemoração do Dia do Agronegócio pela Câmara Municipal de Campo Grande - MS.

O Projeto de Resolução n.349/17, de autoria do vereador Carlão, que institui a Comemoração ao Dia do Bancário e as personalidades que especifica da cidade de Campo Grande-MS.

E o Projeto de Resolução n.357/17, de autoria do vereador Delegado Wellington, que fica criada a “Medalha Delegado de Polícia Civil Pedro Antônio Pegolo”.

Por fim, o Projeto de Lei n.8.790/17, de autoria do vereador Otávio Trad, que declara de utilidade pública o Instituto de Tecnologia e Biodireito de Campo Grande - MS.

Já em turno único de discussão e votação, foi aprovado o Projeto de Lei Complementar n. 533/17, de autoria do vereador Delegado Wellington, que altera dispositivos da lei n. 2.909/92 - Código de Polícia Administrativa de Campo Grande.