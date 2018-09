Capital Vereadores avaliam doar área que custa R$ 6 milhões a empresa de bebidas "A prefeitura solicita autorização para conceder isenção de impostos a empresários que invistam em estacionamentos verticais depois da redução de vagas proposta na revitalização da 14 de Julho"

essão terá ainda definição sobre incentivos a estacionamentos verticais na Capital Foto: Reprodução/ Izaias Medeiros

Os vereadores de Campo Grande avaliam, nesta terça-feira (11), a doação de área avaliada em R$ 6 milhões para uma empresa de bebidas no Polo Empresarial Oeste. Na pauta, estão ainda outros cinco projetos e um veto parcial do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Por meio do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social), a empresa Mendes e Doi Ltda poderá ser beneficiada com a doação de área de 84.911,536 metros quadrados, isenção do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) para o período de construção e do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) por dez anos.

Na prática, desde maio a fabricante de bebidas expandiu suas operações para a produção de cerveja no Polo Empresarial Oeste. Isso demandou aumento da planta existente de 3 mil metros quadrados, antes dedicada a fabricação de refrigerantes. A empresa, que recebeu incentivos fiscais estaduais, investiu R$ 19 milhões na estrutura e vai gerar 150 empregos.

Dentre os outros projetos pautados, a prefeitura solicita autorização para conceder isenção de impostos a empresários que invistam em estacionamentos verticais depois da redução de vagas proposta na revitalização da 14 de Julho e encaminhou veto do prefeito ao "Programa Bairro Empreendedor", restrito ao fato de não ser necessária uma regulamentação dele.

Por outro lado, do Legislativo busca-se a criação do Dia Municipal do Gari, a ser celebrado em 16 de Maio, do selo "Cidade Amiga do Idoso", de um Disque Idoso para informar sobre atividades a este segmento e receber denúncias de maus tratos, bem como de um cadastro municipal que liste homens condenados por violência contra a mulher.

*Fonte: Campo Grande News.