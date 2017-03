Polêmica sobre regulamentação do Uber gera debate na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Vereadores decidiu na sessão desta terça-feira (8) em reunião antes de começar a sessão ordinária, que irá discutir a abertura da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Táxi, em audiência pública, que tem como objetivo investigar irregularidades nos alvarás de taxis na Capital.

Com o assunto polêmico, a Câmara está dividida em pontos como regulamentação do serviço e quantidade de veículos transitando nas vias da Capital. “Acredito que é preciso ter uma regulamentação como qualquer outro meio de trabalho, mas não vejo interessante a limitação já que gera renda e emprego para muita gente, por isso devemos discutir muito antes de tomar qualquer decisão contrária a população da nossa Capital”, disse a vereadora.

Segundo Paulo Pinheiro, presidente da Applic-MS (Associação dos Parceiros em aplicativos de transporte de passageiros, motoristas profissionais autônomos de Mato Grosso do Sul), a limitação é um ponto positivo para a categoria. “Se não houver limites a cidade ficará um caos, acidentes podem ocorrer e quem vai se responsabilizar se não houver uma regra? Um meio de trabalho que ofereça segurança à população? É preciso fazer as coisas com organização e seriedade e é isso que queremos para trabalhar”, pontuou Paulo.