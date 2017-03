Vereadores decidem por audiÃªncia pÃºblica com taxistas antes de abertura de CPI

Vereadores decidem por audiência pública com taxistas antes de abertura de CPI

Os vereadores fizeram uma reunião antes de começar a sessão ordinária na Câmara nesta terça-feira (7) para discutir a abertura da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Táxi, que tem como objetivo investigar irregularidades nos alvarás de taxis na Capital.

De acordo com o proponente, vereador Vinicius Siqueira (DEM), explicou que os pares farão uma audiência pública na próxima semana onde se reunirão taxistas, moto-taxistas, motoristas da Uber, além de representantes do executivo e do legislativo. “Até a próxima semana o requerimento para instauração da CPI será apresentado à mesa diretora. Muitos se mostraram favoráveis, em torno de 15 parlamentares e esperamos ter respostas após essa abertura, o que é de grande interesse da população de Campo Grande”, disse o vereador.