Dourados Vereadores douradenses destacam compromisso de Takimoto com a saúde publica

Em animado e produtivo encontro, os vereadores de Dourados receberam na semana passada o deputado estadual George Takimoto (PDT) para tratar de questões de interesse da população local, sobretudo no âmbito das atribuições parlamentares. Com essa iniciativa, a Mesa Diretora – presidida pela vereadora Daniela Hall (PSD) – e os demais integrantes da Casa pretendem envolver os 24 deputados estaduais num mutirão de forças políticas para reforçar as reivindicações dos douradenses, sobretudo em áreas essenciais como as de saúde, educação, estímulo ao setor produtivo e infraestrutura.

Além da presidenta Daniela Hall, os vereadores Romualdo Ramim (PDT); Carlito do Gás e Olavo Sul (PEN); Cirilo Ramão (PMDB); Alan Guedes, Pedro Pepa e Madson Valente (DEM); Braz Melo (PSC); Jânio Miguel, Junior Rodrigues e Bebeto (PR); Elias Ishy (PT), salientaram a importância da mobilização, exemplificando com a identificação reconhecida entre Takimoto e as demandas da saúde publica. “Ele carrega a experiência de profissional atuante na Medicina da família e é uma liderança política comprometida na busca de soluções para a assistência médico-hospitalar”, disse Daniela.

Para George Takimoto, a agenda revelou-se bastante produtiva, na medida que a pauta contemplou o que realmente diz respeito ao interesse da sociedade numa de suas mais clamorosas preocupações: a saúde. “Tratamos sobre vários desafios, constatei o empenho e a preocupação da Câmara com as grandes questões do Município. Porém, sem dúvida alguma a saúde é uma das demandas mais prementes, até porque Dourados é o pólo concentrador de demandas de mais de 30 municípios da região e seu entorno”, observou.

O deputado elogiou a atenção e a iniciativa dos vereadores, pontuando que este é um dos papéis determinantes da representação popular. “Com os encaminhamentos que começamos a ajustar, essa legítima articulação entre os legislativos do Município e do Estado vai prosperar, produzindo resultados significativos em prol do bem-estar do povo douradense”, enfatizou Takimoto.