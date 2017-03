Atuação Em busca de entendimento, vereadores e taxistas discutem sobre Uber

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Os vereadores Ayrton Araújo do PT, vice-presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos e Profº João Rocha, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, participaram nessa segunda-feira (27) de uma reunião com os taxistas para discutir ações para atuação do aplicativo Uber na Capital.

Eduardo Juliace, empresário e taxista, afirmou que não é contrário ao funcionamento do Uber, e sim a favor da regulamentação do aplicativo, “O cadastro de veículos é um fator fundamental para a regulamentação desta nova classe, sendo justo para todos”, completou.

Conforme já foi discutido em audiência pública na Casa, o vereador Profº. João Rocha, explicou que o setor jurídico da Casa está preparando um relatório com levantamento de dados técnicos que será enviado a todas as Comissões Permanentes, o que permitirá buscar entendimento por meio de ferramentas legais, “Nós estamos abertos a ouvir todos os lados, e a partir desses dados técnicos iremos chegar a uma solução que será encaminhada ao Executivo Municipal. Com isso, será criada uma Comissão para debater regras para regular o serviço de transporte individual de passageiros”, afirmou.

Segundo Ayrton Araújo do PT, essa é a oportunidade para todos manifestarem suas opiniões e todas as sugestões estão sendo levadas em conta, “Estamos trabalhando para buscar entendimento e benefícios para taxistas, Uber e principalmente à população”, destacou o parlamentar.