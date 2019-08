Vereadores sÃ£o presos e levados por camburÃ£o durante sessÃ£o em Dourados

CORRUPÇÃO Vereadores são presos e levados por camburão durante sessão em Dourados Cirilo Ramão e Pedro Pepa foram presos nesta tarde no interior do Estado

Pedro Pepa desce da viatura da Polícia Civil ao chegar em delegacia depois de ser preso na sessão da Câmara Foto: Dourados News.

Foram presos na tarde de hoje (30), os vereadores Cirilo Ramão (MDB) e Pedro Pepa (DEM), durante sessão de julgamento do vereador Junior Rodrigues (PL), na Câmara de vereadores em Dourados, cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

Os presos saíram do interior da Câmara e foram colocados em um camburão da Polícia Civil, eles foram levados ao 1º Distrito Policial informou o Dourados News. Ainda não foi informado o que levou a prisão dos vereadores.

Ambos os vereadores já haviam sido presos em 5 de dezembro de 2018, na ocasião, durante a Operação Cifra Negra, que investigou corrupção na Câmara de Dourados. Os vereadores estavam afastados e voltaram ao cargo no dia 13 de agosto até serem presos hoje.

A promotora Fabrícia Barbosa Lima participou da ação e disse que uma nota será divulgada em breve pelo Ministério Público Estadual. Amanhã virá muitas novas revelações à população douradense e de todo Estado.