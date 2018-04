Vice-prefeito de Três Lagoas e ex-prefeito de Maracaju se filiam no Solidariedade

da Esquerda pra direita: Bosco Martins, Lucas Lima, Herculano Borges, Paulinho da Força, Papy, Governador Reinaldo Azambuja, Ângelo Guerreiro e Paulo Salomão

O deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva (SD/SP), o Paulinho da Força se reuniu nesta quinta-feira (05) com o governador Reinaldo Azambuja, quando anunciou a filiação do atual vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão que deixa o PSDB para sair candidato a deputado federal pelo SD. Outra novidade anunciada pelo presidente do SD foi a filiação do ex-prefeito de Maracaju Celso Vargas que deverá concorrer como candidato a deputado estadual pela região de Maracaju. Assediado por dirigentes e lideranças de vários partidos, o ex-prefeito de Maracaju, Celso Vargas, disse que:

“Este é um passo que se dá com responsabilidade e respeito”, pontuou. “Estou honrado com a generosidade de diversas forças políticas que me convidaram para assinar a ficha de filiação. Todas elas são forças respeitáveis, mas só uma se escolhe, e o Solidariedade tem compromisso com o povo da minha cidade”, explicou.

Prefeito de 2009 a 2012, Celso Vargas conserva intacta a popularidade que o transformou em uma das principais lideranças regionais. Paulo Salomão é candidato ao cargo de vice-prefeito de Três Lagoas/MS pelo PSDB

O vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Jorge Salomão contou com o aval não só do governador Reinaldo Azambuja como do atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro que destacou a confiança e fidelidade que mantém com seu vice: “ O Paulo não é daqueles vices que torcem para a administração do prefeito não dar certo, ele tem minha total confiança. Eleito deputado Federal nós e o povo de Três lagoas só temos a ganhar em termos de qualidade na política, ” finalizou. Eleitos pelo PSDB com 30.033 votos, o que corresponde a 59,11% do total de votos válidos o dois garantiram que vão “continuar trabalhando juntos por Três Lagoas”.

Paulo Jorge Salomão agradeceu, de coração, a confiança do Presidente do SD Paulinho da Força, do Prefeito Ângelo Guerreiro e do Governador Reinaldo Azambuja por avalizarem sua entrada no SD. “Vim pra Três Lagoas ainda criança e aqui presenciei todo o crescimento da cidade, que foi de pacata para a capital mundial da celulose”, relatou. “Agradeço a todas as lideranças que trabalharam meu nome com perspectiva de encarar essa nova jornada como candidato a deputado federal na Região. Tenho orgulho de dizer que sou três-lagoense e tenho muito orgulho de encarar essa nova missão”. O Solidariedade prepara um grande ato para o dia 14 de Abril na Câmara Municipal quando apresentará seus novo filiados.

No evento será homologada a aliança com o PSDB com a presença do presidente nacional do partido Paulinho da Força que antecipou números e candidatos do partido para eleições de 20128 “Será um grande encontro onde queremos aumentar o nosso número de filiados que hoje ultrapassa os seis mil. O partido foi criado em 2013 e já temos mais de 120 lideranças no Estado, a tendência agora é só aumentar. Temos ainda o vereador Papy, também candidato a deputado Federal, Herculano Borges como candidato a reeleição, o vereador Lucas Lima, a deputado estadual, o vereador Chicão de Corumbá e lançaremos ainda mais 8 nomes em regiões estratégicas de MS”, afirmou o Presidente Nacional do SD.

Participaram da reunião com o Governador Reinaldo Azambuja além do Presidente Nacional do partido toda a executiva; Idelmar da Mota ( presidente ) Alessando Menezes ( vice), Adauto Almeida (secretario), Bosco Martins ( diretor executivo), Ângelo Guerreiro prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, vice Prefeito de Três Lagoas, mais novo ‘ filiado ao SD.