"INIMIGO ÍNTIMO" Vídeo: Bolsonaro diz que quer "continuar transando" com Frota Deputado publicou vídeo com a cena no Twitter. Imagens mostram quando presidente faz a afirmação

O deputado federal Alexandre Frota e Jair Bolsonaro Foto: Reprodução/Web

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) publicou um vídeo no Twitter nesta sexta-feira (1º) em que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) diz que quer “continuar transando” com ele. Frota diz ter divulgado o material, após ser desmentido, pela deputada federal Bia Kicis, colega de sigla eleita no Distrito Federal.

Na ocasião, Bolsonaro diz em um vídeo em que Bia aparece entre o presidente e Frota. Ele se próxima de frota e diz, para ele fechar a matraca. “Fecha essa matraca, p… que p… Eu quero continuar transando com você, disse Bolsonaro.

As imagens já acumulam mais de 257 mil visualizações na rede social. Filiado ao PSL no passado, Alexandre Frota deixou o partido brigado com colegas, inclusive com o presidente.

Bolsonaro cochicha no ouvido do ex-ator pornô. Inicialmente, não é possível identificar o que o presidente disse. Mas segundo Frota, Bolsonaro falou para ele “calar essa matraca”. Em seguida, o presidente se afasta do parlamentar, dá um passo para trás e, olhando nos olhos de Frota, afirma: “Eu quero continuar transando contigo”.

VEJA O VÍDEO

Fecha essa Matraca puta que pariu eu quero continuar transando com vc disse Bolsonaro .Estou postando porque a Bia Kicis disse que não estava no dia e que não tinha visto .Podem conferir ela entre eu e ele ainda prestando atenção na conversa e com um leve sorriso.Está de óculos. pic.twitter.com/cVbIl0sl6j — Alexandre Frota (@alefrota77) November 1, 2019

Frota emendou na publicação. “Estou postando porque a Bia Kicis disse que não estava no dia e que não tinha visto. Podem conferir ela entre eu e ele ainda prestando atenção na conversa e com um leve sorriso. Está de óculos”, disse o político”, disse.