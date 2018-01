"Recepção calorosa" VÍDEO: Gilmar Mendes é escrachado em avião, com pedidos de "Fora, Gilmar" “Amigo do Daniel Dantas” e “Fora, Gilmar” foram alguns gritos de quem estava no voo junto com o ministro

Por: Tero Queiroz 29/01/2018 às 05:01

Foto: Reprodução/Web O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes foi alvo de um escracho dentro de um avião, pela segunda vez, em um voo em que estaria na manhã de ontem, 28. Ele que anteriormente já havia sofrido repressão por suas ações como ministro, estas sofridas em viagem de férias no exterior. Os passageiros começaram a gritar “Amigo do Daniel Dantas, Aécio Neves”, em meio a vaias. Em seguida, emendam “Fora, Gilmar”. O vídeo viralizou nas redes sociais.