Entrevista Vídeo: Moro viaja para falar com Bolsonaro e diz que país precisa de uma "agenda anticorrupção" Juiz Sergio Moro está no Rio de Janeiro para se encontrar com Jair Bolsonaro

Por: Marc Sousa, da RecordTV, e Raphael Hakime, do R7/ Reprodução Tero Queiroz 01/11/2018

Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress O juiz federal Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, viajou nesta quinta-feira (1º) ao Rio de Janeiro para conversar pessoalmente com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que deverá oficializar o convite para ele assumir o Ministério da Justiça. O repórter do Jornal da Record, da RecordTV, Marc Sousa viajou no mesmo avião que o magistrado e conseguiu conversar rapidamente com ele. Moro disse que "o país precisa de uma agenda anticorrupção e uma agenda anticrime organizado". — Se houver a possibilidade de uma implantação dessa agenda, convergência de ideias, como isso vai ser feito... então, há uma possibilidade. Mas, como eu disse, é tudo muito prematuro. Moro disse ainda que “há uma possibilidade de implantar uma agenda importante para o país, observada a Constituição e os direitos fundamentais”. O juiz federal também comentou sobre a possibilidade de a Operação Lava Jato ser impactada, caso ele saia do caso para assumir o Ministério da Justiça. — Acho que é prematuro [prever um impacto negativo na Lava Jato]. Foi surpreendente falar que não se deve nem conversar com um presidente que acabou de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. [...] Acho que não tem problema nenhum [de fazer o encontro].