Eleições 2018 Virgílio desiste e Alckmin deve ser o candidato do PSDB à Presidência Decisão do atual prefeito de Manaus abre caminho para candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pelo PSDB

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), comunicou ao R7 nesta sexta-feira (23) sua desistência de disputar as prévias do partido para as eleições presidenciais deste ano.

“Não participo das prévias porque elas são uma fraude. Ele [Alckmin] não quis uma coisa franca, aberta e sincera que eu propus”, diz o prefeito.A desistência de Virgílio abre caminho para que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, seja o único postulante do partido ao Planalto.A decisão do prefeito de Manaus foi baseada no anúncio do PSDB de que haverá um único debate durante as prévias do partido, marcado para o dia 14 de março, às 20h30. A decisão da sigla acontece no dia 18.

Virgílio conta que desejava que fossem realizados dez debates ao longo das prévias. "É leviano dizer que o País inteiro vai ser debatido em um único encontro", lamenta ele.

O nome de Virgílio era o único que figurava ao lado de Alckmin na disputa pela candidatura. No entanto, os filiados ao PSDB ainda têm até o dia 5 de março para registrar sua candidatura na disputa.

O atual prefeito de Manaus também descarta a possibilidade de apoiar a candidatura de Alckmin à Presidência. “Cheguei perto e não gostei do que conheci. Não posso recomendar para o povo brasileiro uma pessoa com o perfil dele”.

Permanência no PSDB

Apesar de afirmar estar também descontente com o PSDB, Virgílio nega a possibilidade de deixar a sigla para disputar as eleições por outro partido. “Eu não saio do partido por nenhuma hipótese. Eu entendo que um dia esse partido poderá se regenerar e, se virar um partido irrelevante ou que se disfarça, seria motivo”.

“Não cogito me candidatar a nada. Vou continuar onde estou, governar e me afastar de tudo isso”, diz Virgílio.

Eleição pobre

Diante dos pré-candidatos presentes na disputa ao Planalto, Virgílio avalia que o pleito presidencial deste ano será "bem pobre" e garante que "votará nulo" caso Alckmin seja confirmado como nome do PSDB.

"Não vejo uma pessoa certa. Vejo o Ciro com a pretensão de argumentar sobre economia sem saber muito bem sobre o que está dizendo e você tem também esses Bolsonaros".

Na avaliação de Virgílio, Alckmin "acha que vai empolgar o eleitorado de centro" e critica a falta de posicionamento do tucano. "Como alguém vai achar que ele é de centro se ele não se define sobre nenhum tema".