Vitória no Tocantins renova otimismo do PHS para outubro

A maiúscula vitória do agropecuarista Mauro Carlesse no segundo turno das eleições suplementares para o governo do Tocantins foi vista pelos analistas políticos como uma espécie de carta de apresentação do PHS, além de funcionar como forte elemento de motivação para outubro. No domingo, 24, Carlesse teve impressionantes 75,14% dos votos válidos e seu rival, o senador Vicentinho Alves (PR), 24,86%. Na conta numeral, a goleada foi de 318.330 votos contra 105.048.

Carlesse tomará posse no dia nove de julho e seu mandato vai até 31 de dezembro deste ano. Se quiser, poderá candidatar-se à reeleição. Ele era deputado estadual e presidia a Assembleia Legislativa, quando teve que assumir o governo em abril deste ano. Sua investidura decorreu da vacância do cargo, depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do governador Marcelo Miranda (MDB) e da vice Claudia Lelis (PV), por uso de caixa dois no pleito de 2014.

Para o dirigente do PHS em Mato Grosso do Sul, Emídio Milas, esta é mais uma demonstração eloquente do alcance político e eleitoral do programa partidário. "A sociedade quer candidaturas com as quais se identifique tanto no comportamento e na postura pessoal como nas idéias que defende. Este é o perfil de Carlesse, um homem publico com postura pessoal de credibilidade e tem idéias testadas e aprovadas nesse período de interinidade no governo", define.

No Estado, o Partido Humanista da Solidariedade decidiu disputar as eleições de outubro com chapas proporcionais - para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados - e apoiar a candidatura do ex-governador André Puccinelli (MDB), que vai tentar seu terceiro mandato à frente do Executivo.