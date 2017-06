Escuta telefônica 'Você acha que eu sou cretino?', diz Janot sobre escutas a Temer Procurador foi questionado sobre ter solicitado a instalação de escuta telefônica no gabinete presidencial

Informações de que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, teria solicitado ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a instalação de escutas telefônicas no gabinete do presidente Michel Temer, têm circulado nos bastidores do Planalto.O procurador foi questionado sobre o assunto e não gostou nada do que ouviu. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, ao ser perguntado sobre o assunto, Janot disse que sentia-se ofendido.

"Você acha que eu sou cretino? Eu tenho cara de cretino de fazer uma coisa dessas?", irritou-se.

Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo, também foi alvo de perguntas sobre o mesmo tema, mas reagiu de forma mais tranquila.

"Bom trabalho. Bom trabalho", desconversou, sorrindo. Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o ministro teria recusado o pedido.