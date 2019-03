RIO BRILHANTE Voltando do trabalho, motoqueiro é atingido por carro e morre no interior de MS A vítima faria entrevista de emprego nesse sábado (02)

Peritos fazendo os levantamentos no local do acidente Foto: Olimar Gamarra/Reprodução Rio Brilhante em Tempo Real

Marcos Roberto Alves Biserra, de 44 anos, morreu na noite desta quinta-feira (28), depois que a moto que pilotava foi atingida por um veículo Monza, no prolongamento da Rua Benjamim Constant, na saída para Dourados, em Rio Brilhante, interior do estado.

Conforme registro, o motorista do carro, Antônio, foi levado ao hospital com ferimentos leves. Outras pessoas, que seriam crianças, e um sexto passageiro que também estavam no carro não se feriram. As informações iniciais indicam que o Monza seguia sentido Dourados, quando atingiu a motocicleta Honda Broz 160 da vítima.

Segundo a esposa da vítima, ele estava retornando de Deodápolis, onde estava trabalhando, amanhã, Marcos faria uma entrevista de emprego em uma usina de Rio Brilhante. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local fazendo os levantamentos para apurar como ocorreu o acidente.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o condutor do Monza deve passar por exames de embriaguez, para verificar se ele dirigia bêbado e em seguida também prestará depoimento na delegacia de Polícia Civil.

O corpo do motoqueiro será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados e em seguida deve ser levado à cidade de Ivaté, Paraná onde moram familiares de Marcos.