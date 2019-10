OMERTÁ Votos contrários de magistrado desmontam insinuações, afirma Nelsinho Trad Trad fez questão de apontar o que considera ausência de argumentos e fatos para in criminá-lo

Senador Nelsinho Trad Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) refutou com veemência todos os comentários e referências veiculados na imprensa que insinuem ou lancem suspeitas sobre sua honra, assim como as leituras com pré-julgamento feitas e divulgadas no curso de uma ação policial em Campo Grande.

Ele reportou-se à Operação Omertá, deflagrada na sexta-feira passada, quando policiais encontraram anotações em um documento apócrifo citando o nome do senador entre as pessoas que estariam negociando o pagamento pelo voto de um desembargador para garantir o desbloqueio de bens que haviam sido colocados em disponibilidade em um processo que está tramitando na Justiça.

O parlamentar afirmou jamais ter participado de qualquer ato ou negociação com qualquer pessoa. E ainda salientou que a tentativa de enredá-lo não subsiste porque as sentenças do juiz mencionado rejeitaram as petições de sua defesa. “Esta ilação não faz o menor sentido, uma vez que todas as decisões do desembargador nominado foram - até o presente momento - contrárias aos recursos interpostos”, observou.

Nelsinho Trad fez questão de apontar o que considera ausência de argumentos e fatos para in criminá-lo. “As ilações são tão desprovidas de sentido, que basta ler o indigitado papel apócrifo e sem assinatura para concluir que não faz nenhuma vinculação ou mínima alusão a um suposto benefício”, sublinha.

Para o senador, estas insinuações têm clara natureza política. “Só meu nome foi citado, mesmo existindo outra pessoa citada no mesmo e apócrifo documento. Por isso, vamos adotar as medidas jurídicas cabíveis contra essa brutal tentativa de macular a reputação alheia”. E acrescenta: “Somos favoráveis à abertura de qualquer tipo de sigilo, seja processual, fiscal u telefônico, para deixar absolutamente claro que não há nenhuma vinculação com o fato relacionado”.

A Operação Omertá foi deflagrada para combater um esquema criminoso e prender seus dois chefes, segundo a Polícia, o empresário Jamil Name e seu filho, Jamil Jr. Ambos foram acusados de chefiar uma milícia que, entre outras atribuições, era encarregada de execuções com métodos de pistolagem. A Polícia apreendeu dezenas de armas durante a operação.

O juiz Marcelo Ivo de Oliveira, da 7ª Vara Criminal de Campo Grande, enviou o papel apócrifo ao Tribunal de Justiça e cópias ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Esse procedimento é necessário porque duas pessoas citadas, um desembargador e m senador, possuem foro privilegiado.