Eleições 2018 Zé Teixeira afirma que o Democratas está fortalecido, renovado e coeso para as eleições deste ano

Mesmo se recuperando de um procedimento médico, o deputadoestadual Zé Teixeira – uma das principais lideranças do Democratas em MatoGrosso do Sul, fez questão de participar do lançamento da pré-candidatura àPresidência da República de Rodrigo Maia e ato de filiação de novos membros àlegenda. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores de Campo Grande, na manhãdeste sábado (07.04).

Zé Teixeira, que está no partido desde seu 1º mandato comodeputado estadual, destacou que a chegada de novas lideranças fortalece aindamais o Democratas e faz com que, em 2018, a legenda se torne protagonista naconstrução de uma nova forma de condução político-partidária no Estado.

“Minha permanência no mesmo partido em mais de 20 anos devida pública deve-se ao respeito e credibilidade que as principais liderançasdo DEM depositam em minha atuação, e eu correspondo trabalhandointensamente na construção da históriado Democratas. Hoje posso garantir que a vinda do ex-prefeito de Dourados eagora presidente da sigla, Murilo Zauith, da deputada federal Teresa Cristina edo deputado estadual Barbosinha faz com que a legenda demonstre que ademocracia aqui acontece de fato. Desta forma seguimos contribuindoefetivamente para que na campanhaeleitoral o DEM possa ser a grande opção de uma política visionária, moderna eefetiva”, enfatizou Zé Teixeira.

Em seu pronunciamento o deputado estadual Barbosinharessaltou o prestígio de Zé Teixeira no Democratas. “Conheço o deputado ZéTeixeira há anos. Ele é um dos grandes líderes do partido por sua forma corretae coerente de tratar as questões públicas”, disse.