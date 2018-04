Zé Teixeira intercede por construção de rotatória em rodovia de MS

Preocupado com a segurança daqueles que constantemente utilizam as estradas nas imediações de Itaporã, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul apresentou indicação solicitando a construção de uma rotatória na Rodovia MS-156, em frente à Empresa COAMO no município.

Em sua justificativa o parlamentar relata que o referido acesso tornou-se um risco de acidentes diante o excesso de velocidade praticada por muitos condutores, uma vez que o fluxo de veículos pela estrada é intenso, e que a localidade serve de acesso também a Cooperativa COAMO, inaugurada recentemente no local.

"A obra reivindicada, de solução eficiente para disciplinar o aumento do fluxo de veículos, resultando na prevenção de acidentes de trânsito e na consequente diminuição dos gastos públicos, tendo baixo custo, sendo rapidamente instalada e de fácil manutenção, são razões que justificam a implantação da rotatória, sendo e a situação merecedora da atenção e ações do Governo do Estado, visando o atendimento", afirmou Zé Teixeira.