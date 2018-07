Convenção PSDB Zé Teixeira tem grande apoio de empresários e lideranças políticas em MS "No lançamento de sua pré-candidatura à reeleição aconteceu na quarta-feira (04/06)"

Zé Teixeira na Assembleia Legislativa ao longo dos seus seis mandatos, consegue o apoio expressivo de lideranças políticas, empresários e formadores de opinião, no lançamento de sua pré-candidatura à reeleição que aconteceu ontem, quarta-feira (04/07), no Hotel Jandaia, em Campo Grande. "Tenho certeza que pelo trabalho que tem, Zé Teixeira será reconduzido para a Assembleia Legislativa", afirmou o presidente da Juventude do Democratas, Fernando Claudino, durante o evento.

O trabalho citado por Claudino trouxe ao deputado a reputação de "comprometimento com cidadão e retorno imediato" aos pedidos da população. Durante seu discurso, Zé Teixeira lembrou que todos os mandatos dele foram a serviço dos sul-mato-grossenses. “Faço meus mandatos com dedicação, tanto que nunca troquei o número do celular, não deixo de atender uma ligação e quando não é possível atender, sempre retorno”, ressaltou. “Minha assessoria está comigo há 23 anos e tenho orgulho em afirmar que as pessoas que trabalham no gabinete nunca deixaram de responder um único pedido, mesmo que seja para falar não”, completou.

Essa transparência adotada por Zé Teixeira possibilitou ao deputado um bom número de seguidores, apoiadores e trouxe também novos membros para a caminhada. Exemplo, o vereador de 1º mandato por Campo Grande, João César Mato Grosso. "Falar de Zé Teixeira é dizer algo sobre um político que tem o passado limpo, um presente consolidado e um futuro brilhante. Tenho certeza que a população de Mato Grosso do Sul vai querer Zé Teixeira de volta para a Assembleia", disse o vereador do PSDB. "Aproveito para afirmar que a renovação é importante, mas precisamos de políticos do bem como o Zé Teixeira. Precisamos de homens com responsabilidade", completou João César.

Durante todo seu trabalho como parlamentar, Zé Teixeira apresentou mais de 13900 proposições em prol dos 79 municípios do Estado. O deputado também viabilizou mais de R$ 13 milhões de reais destinados para garantir mais saúde, educação e assistência social para Mato Grosso do Sul.

Com o sentimento de que ainda pode fazer mais pelo MS, o parlamentar inicia sua pré-campanha com muita ação e bons resultados para mostrar aos eleitores.