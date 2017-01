Eleição 2018 Zeca continua no PT e quer Lula como presidente em 2018

Após boatos sobre a possibilidade de sair do PT, o deputado federal Zeca do PT divulgou nota à imprensa nesta terça-feira (17) informando que continua no Partidos dos Trabalhadores e que não pretende sair. Confira a nota divulgada pelo deputado!

Nota a Militância do PT

Nos últimos dias os(as) militantes do PT têm sido bombardeados com notícias mentirosas sobre minha saída do partido. Claro, que todos sabem que a origem dos boatos têm a participação de membros da atual direção do PT Estadual, com intenção clara de tentar fragilizar a liderança que exerço junto a militância do PT e dos movimentos sociais. Tentam com isso encobrir a insignificância e a incapacidade que eles têm para unir o PT.

Ao invés disso, quero esclarecer que nesse instante estou preparando agenda para visitar as principais cidades do Estado para dialogar com a militância, com as lideranças indígenas e com os lutadores e lutadoras da agricultura familiar, como sempre fiz.

Continuo no Partido dos Trabalhadores e quero derrotar a política da atual direção do PT/MS e quero Lula presidente em 2018.

Zeca do PT

Deputado Federal

Campo Grande/MS

17/01/2017