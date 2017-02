Agricultura familiar Zeca e Vander garantem sementes e ferramentas para aldeias de Caarapó e Douradina

Na sexta-feira (17), o deputado federal Zeca do PT esteve nas aldeias Panambi (em Douradina) e Tey Kue (em Caarapó) onde entregou sacas de milho, enxadas e sementes de diversos tipos de hortaliças para fortalecer a agricultura familiar de subsistência. Trata-se de mais uma etapa da ação conjunta de Zeca com o deputado federal Vander Loubet para atender 70 aldeias espalhadas em 25 municípios.



No dia 27 de janeiro, Zeca e Vander já haviam cumprido uma etapa desse trabalho na Aldeia Amambai (em Amambai).



Os parlamentares garantiram R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1 milhão em emendas parlamentares e R$ 500 mil em recursos do Governo do Estado. Com a parceria da Fundação Nacional do Índio (Funai) e das prefeituras locais, a ação busca garantir alimento e geração de renda às famílias indígenas.



"Com os recursos das nossas emendas, o governador se comprometeu a colocar mais R$ 500 mil como contrapartida. Isso vai permitir consolidar esse nosso projeto voltado para a agricultura familiar nas aldeias indígenas", comenta Zeca.



Já Vander enfatiza a importância da agricultura familiar, já que 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros tem origem nesse tipo de produção. "Sem falar que dar condições para que as famílias indígenas possam produzir, seja para subsistência ou para comercializarem, é permitir que tenham dignidade e orgulho da sua relação com a terra", concluiu.