Agricultura familiar Zeca e Vander liberam R$ 1,5 milhão para produção nas aldeias de MS

Os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet entregaram na quinta-feira (27), na Aldeia Amambai, região sul do estado, sementes, óleo diesel e maquinários para comunidades indígenas investirem na agricultura familiar e de subsistência. Estão sendo investidos R$ 1 milhão em emendas parlamentares e mais R$ 500 mil de contrapartida do Governo do Estado.

A lista de benefícios inclui equipamentos como tratores, grades aradoras, carretas agrícolas, roçadeiras manuais e hidráulicas, engenhos de cana, micro tratores e recursos para a manutenção dos maquinários já existentes, além de insumos como sementes de maxixe, abóbora, quiabo, melancia, cenoura, abóbora moranga e calcário para que cada comunidade possa ter sua produção própria. Os investimento estão sendo distribuídos pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

“Com os recursos das nossas emendas, o governador se comprometeu a colocar mais R$ 500 mil como contrapartida. Isso vai permitir consolidar esse nosso projeto voltado para a agricultura familiar nas aldeias indígenas, atendendo 70 aldeias espalhadas em 25 municípios com o apoio da Funai e das demais instituições ligadas à terra”, comentou Zeca.

Já Vander enfatizou a importância da agricultura familiar não só em Mato Grosso do Sul mas em todo o país, já que 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros tem origem nesse tipo de produção. “Sem falar que dar condições para que as famílias indígenas possam produzir, seja para subsistência ou para comercializarem, é permitir que tenham dignidade e orgulho da sua relação com a terra”, concluiu.