Eleições 2018 Zeca segue candidato ao Senado após anulada a cassação de direitos políticos "Com a decisão, fica suspenso a sentença que tirava os direitos políticos de Zeca"

Foto: Reprodução/Arquivo/MS Notícias

O desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, acatou o pedido parcial da defesa do ex-governador e atual deputado federal, José Orcírio Miranda dos Santo. Com a decisão, fica suspenso a sentença que tirava os direitos políticos de Zeca, que disputa uma vaga ao Senado.

Na semana passada estava previsto o julgamento sobre a candidatura de Zeca, mas o desembargador Nélio Stábile, declarou-se impedido para participar da sentença. Com isso, não ficou decidido a retomada do julgamento para próxima sessão, que seria nesta terça-feira (11/9), sendo remarcado apenas para o dia 16 de outubro deste ano.

Com a suspensão da condenação, Zeca deve homologar a candidatura ao Senado. Ainda nesta semana, a Justiça Eleitoral deve julgar nesta semana os registros dos candidatos a senador Sérgio Harfouche (PSC) e Soraya Thronicke (PSL).