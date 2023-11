2023: exportação de café passa de 30 milhões de sacas com receita de R$ 31,4 bilhões

Nos primeiros dez meses de 2023, as exportações brasileiras de café totalizaram 30,624 milhões de sacas de 60kg, gerando uma receita cambial de cerca de R$ 31,4 bilhões.

Desse montante, 79,1% (24,237 milhões de sacas) corresponderam ao café Coffea arabica, enquanto o Coffea canephora (robusta+conilon) representou 10,7%, o solúvel 10,1%, e o café torrado e moído 0,1% das vendas ao exterior.

Os Estados Unidos lideraram como principal importador, adquirindo 16,2% (4,961 milhões de sacas) do total exportado, seguidos por Alemanha (12,2%), Itália (8,11%), Japão (6,14%) e Bélgica (5,35%).

Além disso, o relatório do Cecafé destacou as exportações de cafés diferenciados, totalizando 5,183 milhões de sacas, o que representou 16,9% das vendas totais do período. Esses cafés geraram uma receita de US$ 1,209 bilhão, equivalente a cerca de 18,9% da arrecadação total.

No mesmo período, o Brasil também exportou cafés verdes para países concorrentes no mercado internacional. A Colômbia liderou as importações, seguida por México, Indonésia, Vietnã e República Dominicana, evidenciando a concorrência entre os países produtores de café. Outros doze países produtores também adquiriram café brasileiro, embora em quantidades menores, conforme indicado no relatório do Cecafé de outubro de 2023.

