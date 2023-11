30ª edição da Festa Nacional do Pequi de Montes Claros segue até domingo

Termina domingo (26.11), a 30ª edição da Festa Nacional do Pequi de Montes Claros, Minas Gerais. O evento tradicional da cidade está sendo realizado na Praça da Matriz e além de celebrar o pequi.

A festa é promovida pela Prefeitura de Montes Claros e conta com uma programação diversificada, incluindo shows, exibição de filmes e uma trilha de leitura.

Durante o evento, os visitantes têm a oportunidade de saborear pratos típicos da região e adquirir peças de artesanato disponíveis nas barracas presentes no local

PEQUI O pequi é uma fruta nativa do cerrado brasileiro, muito utilizado na cozinha regional. Os frutos possuem de 6 a 14 cm de comprimento por 6 a 20 cm de diâmetro e variam de peso de 100 a 300 gramas cada. Pesquisas da Embrapa apontam teores de óleo entre 42,2% e 61,79% e teores de proteína de 6,71% a 24,6% na amêndoa e na polpa, respectivamente.

A exploração da fruta é baseada no extrativismo. Seu uso mais expressivo é o alimentício, com o aproveitamento da polpa do fruto. O caroço é normalmente descartado, apesar dos altos teores de óleo. Ainda não há iniciativas de grande escala para comercialização ou industrialização.