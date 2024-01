Agronegócio impulsiona Goiás rumo à liderança nas exportações e produção industrial

Em 2023 o agronegócio foi peça fundamental na economia de Goiás, representando expressivos 86,6% do valor das exportações do estado e contribuindo com 96,7% do total exportado. No campo da indústria, o setor, por exemplo, impulsionou o setor alimentício, posicionado em quarto lugar com uma fatia de 17,8%.

Em linhas gerais, Goiás alcançou um patamar inédito em sua produção industrial, marcando 114 pontos no índice histórico, cujo cálculo remonta a 2002. Os dados mais recentes, da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), validados pelo Instituto Mauro Borges (IMB), revelam um crescimento interanual de 16,6%.

Comparando o desempenho industrial goiano com a média nacional, destaca-se o notável avanço de Goiás, que registrou um aumento de 4,9% no acumulado do ano (janeiro a novembro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022), enquanto a produção nacional não ultrapassou 0,1%.

Neste cenário, Goiás assegurou a quarta posição no ranking nacional. Os setores de vestuário (426%), fabricação de veículos automotores (31%) e produtos químicos (22%) desempenharam um papel significativo no cenário positivo, evidenciando a robustez da indústria goiana.

