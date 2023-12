Alerta: Minas Gerais registrou 81 casos de raiva animal. Uma produtor rural morreu

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) registrou 81 casos de raiva em animais em Minas Gerais desde janeiro deste ano. Por conta disso o IMA está alertando os criadores de bovinos e equinos para a necessidade de vacinação para combater a doença. A vacinação é crucial para proteger os animais e reduzir o risco de transmissão para humanos.

Um produtor rural de 60 anos, da cidade de Mantena, no Leste de Minas, morreu após ter contato com um bezerro infectado por raiva, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado (SES-MG).

Os especialistas recomendam evitar o contato com animais suspeitos ou com morcegos, já que a raiva pode levar à morte rapidamente em humanos e causar sofrimento nos animais infectados.

O IMA orienta os produtores a informarem sobre mordidas em animais para verificação sanitária. Os sintomas da raiva nos herbívoros incluem isolamento do rebanho, dificuldade para engolir, tremores musculares, perda de peso e salivação excessiva.

Além disso, o IMA está promovendo palestras para conscientizar a população sobre a raiva. Jomar Zatti, do IMA, apresentou um estudo no Simpósio de 120 anos do Instituto Pasteur, destacando a importância de evitar o contato com morcegos, principais transmissores da doença.

Fonte: Pensar Agro