Algodão: Minas Gerais alcançou maior produtividade do País

Produtores de algodão em Minas Gerais conquistaram a maior produtividade do país durante a safra 2022/23, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa).

Durante a safra 2022/2023, o rendimento alcançou uma média de 2.045 kg por hectare. Esse marco, é atribuído às iniciativas de fomento à cotonicultura mineira realizadas pelo Programa Mineiro de Estímulo à Cultura do Algodão (Proalminas).

O superintendente de inovação e economia agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Feliciano Nogueira de Oliveira, alerta para a possibilidade de o fenômeno climático 'El Niño', com atraso na chegada das chuvas e ondas de altas temperaturas, impactar negativamente a produção e produtividade do algodão no estado.

As regiões primárias de cultivo de algodão em Minas, localizadas no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Noroeste e Norte do estado, enfrentam aproximadamente 26 mil hectares destinados ao cultivo de algodão, com participação de cerca de 140 produtores. No entanto, fenômenos climáticos, como o período prolongado de seca, afetaram áreas específicas, como o município de Catuti, ao norte do estado.

José Tibúrcio Carvalho Filho, produtor e gerente técnico da Cooperativa dos Produtores Rurais de Catuti, revela que a área plantada na safra 2023/24 permanecerá praticamente estável em 250 hectares devido a desafios climáticos. Ele destaca a dependência de um projeto em desenvolvimento, envolvendo uma colheitadeira de duas linhas para atender áreas menores de plantio, e a construção de uma nova unidade de beneficiamento de algodão em Catuti.

Fonte: Pensar Agro