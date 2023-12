ALMT homenageia agrônomos e personalidades que se destacaram no Estado

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizou uma sessão especial na manhã desta segunda-feira (04.12), em comemoração aos 90 anos da regulamentação da profissão de agrônomo no Brasil. A iniciativa, proposta pelo deputado Valdir Barranco, também homenageou personalidades que têm desempenhado um papel fundamental no avanço e no desenvolvimento do Estado, reconhecendo e celebrando os méritos desses cidadãos que deixam um legado positivo na sociedade mato-grossense.

O presidente da Feagro (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso), Isan Rezende, que junto com Julio Campos, fez a entrega dos títulos aos homenageados, destacou a importância do evento. "É uma honra participar desta sessão especial e testemunhar o reconhecimento merecido a essas personalidades que têm contribuído de maneira notável para o desenvolvimento de nosso amado Estado", disse Rezende.

Rezende destacou a importância da colaboração entre diferentes setores para o crescimento econômico e social do Estado, com ênfase na atuação dos agrônomos, num estado que é celeiro do Brasil e do mundo. "Essas homenagens não apenas destacam as realizações individuais, mas também ressaltam a importância de reconhecermos e valorizarmos o empenho e a dedicação de pessoas que fizeram e fazem a diferença em Mato Grosso. É fundamental celebrar não apenas os feitos do passado, mas também inspirar e apoiar os esforços contínuos em prol de um futuro ainda mais promissor para nossa terra e nossa comunidade", frisou Isan Rezende.

Assista aqui a sessão completa:

Fonte: Pensar Agro