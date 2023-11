Analistas fazem previsões otimistas para o mercado do boi

O mercado físico do boi gordo apresentou novas negociações acima da referência média nesta quarta-feira (29.11), com as cotações da arroba registrando um aumento de 1,02% na média Brasil, ao encerrar a semana anterior em terreno positivo. Guilherme Jank, analista de mercado da Datagro, indicou uma tendência de elevação nos próximos meses.

Entre os fatores impulsionadores, Jank destaca um cenário doméstico favorável, com melhorias na renda, redução do desemprego e a proximidade das festas de fim de ano. A previsão também aponta para recordes nas exportações de carne bovina em novembro.

Nesse contexto, Jank recomenda aos produtores aproveitarem o momento para aquisição de gado, enfatizando a importância de estratégias como a garantia de preços mínimos de venda ou máximos de compra de insumos essenciais. Para os que não adotam essas estratégias, sugere uma postura contrária às tendências predominantes do mercado, visando um posicionamento anticíclico.

A escassez na oferta de animais terminados no mercado aperta as escalas de abate, exigindo uma atuação mais decisiva da indústria na aquisição de gado para manter uma programação confortável e atender à demanda do fim de ano.

Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras & Mercado, ressalta a relevância da demanda de carne bovina no período, fornecendo sustentação aos preços da arroba do boi gordo no mercado doméstico.

Destaca-se também a escassez na oferta de animais terminados, resultado da seca no Centro-Oeste e no Norte.

Os preços da arroba do boi gordo subiram em todas as praças pesquisadas pela SAFRAS & Mercado. Em São Paulo, a referência média atingiu R$ 241, enquanto em Goiânia e no interior de Minas Gerais ficaram em R$ 237, e em Dourados (MS) e Cuiabá, registraram valores de R$ 231 e R$ 208, respectivamente.

No mercado atacadista, os preços da carne bovina permanecem firmes, sinalizando uma possível alta no curto prazo, considerando o auge do consumo doméstico. O décimo terceiro salário, bonificações habituais do período e a criação de empregos temporários impulsionam essa tendência de alta, com o quarto traseiro cotado a R$ 19,10 por quilo, o quarto dianteiro a R$ 12,90 por quilo e a ponta de agulha a R$ 13 por quilo.