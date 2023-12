Bahia é destaque nacional na produção de ovinos

A ovinocultura no Brasil superou a marca de 20 milhões de cabeças de ovinos em 2023, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco). Este feito histórico reflete um contínuo crescimento da atividade, solidificando-se como uma importante fonte de renda na cadeia agropecuária nacional.

A expansão mais notável foi observada no Nordeste, região que abriga cerca de 12 milhões de cabeças de ovinos, com destaque especial para o Estado da Bahia, liderando com um rebanho de 4,5 milhões de animais, seguido por Pernambuco.

Além do crescimento em número, a carne ovina também foi tema central ao longo do ano. O presidente da Arco destacou que a entidade desempenhou um papel proeminente em discussões sobre a organização da cadeia de carne, evidenciado pelo êxito do primeiro Dia da Carne em Bagé (RS). Este evento promissor visou mostrar todo o ciclo produtivo, desde a produção até o prato, antecipando uma série de demandas para 2024.

"Estamos extremamente otimistas quanto à consolidação de programas direcionados à cadeia da carne, envolvendo todos os segmentos. Esperamos designar o ano de 2024 como o ano da carne ovina", afirmou o presidente.

Além disso, o crescimento do Programa de Certificação da Lã Gaúcha também se destacou, com números expressivos de adesão, quantidade e ganhos importantes. As feiras, como a Fenovinos e a Expointer, registraram um aumento significativo no número de participantes, refletindo o contínuo interesse e crescimento no setor.

O ano de 2023 marcou um período de avanço significativo para a ovinocultura brasileira, consolidando-a cada vez mais como uma atividade de destaque na economia agropecuária nacional.

