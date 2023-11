Brasil deve embarcar 7,958 milhões de toneladas de milho em novembro

Segundo o levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC) as exportações brasileiras de milho devem atingir 7,958 milhões de toneladas agora em novembro.

No mesmo mês do ano anterior, o Brasil havia exportado cerca de 5,467 milhões de toneladas desse cereal. Em outubro deste ano, o volume exportado foi de 8,092 milhões de toneladas. As estimativas apontam que, até o momento no ano, os embarques totalizam em torno de 50,061 milhões de toneladas.

Entre os dias 12 e 18 de novembro, foram exportadas 1,433 milhão de toneladas de milho, enquanto está previsto o embarque de aproximadamente 1,650 milhão de toneladas na semana entre 19 e 25 de novembro.

O plantio de milho superou 49% essa semana em todo o Brasil, ante 45,8% da semana anterior e 62,6% da mesma época do ano passado.

Fonte: Pensar Agro