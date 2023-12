Brasil deve passar os Estados Unidos nas exportações de soja e milho em 2023

O Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos nas exportações de soja e milho neste ano. A soma dos volumes de soja e milho projeta o Brasil a encerrar o ano com aproximadamente 158 milhões de toneladas exportadas

Até a quarta semana de dezembro, as exportações brasileiras de soja ultrapassaram 100 milhões de toneladas, superando o recorde de 2021 em mais de 20 milhões de toneladas.

Nas exportações de milho foram cerca de 55 milhões de toneladas até o momento. Com uma semana ainda para concluir os embarques de 2023, as projeções indicam que o Brasil fechará o ano com exportações entre 56 e 57 milhões de toneladas de milho, estabelecendo-se como o maior exportador global deste grão, ultrapassando os Estados Unidos.

Esse crescimento de 50% em dois anos (de 2021 para 2023) destaca o país como um protagonista no cenário global de exportação de grãos. Fatores como a redução da safra argentina e o aumento das compras chinesas de milho brasileiro contribuíram para esse cenário de expansão expressiva no setor agrícola nacional.

Fonte: Pensar Agro